Depremde yerle bir olmuştu! Anadolu'nun ilk camisi ibadete açılacak

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden (VGM) yapılan açıklamaya göre, Kur'an-ı Kerim'de yer alan ve Hristiyanlık inanışına göre Hz. İsa'nın havarilerinin gelmesiyle ona ilk inanan ve bu uğurda canını veren bir Antakyalı'nın adını taşıyan Habib-i Neccar Camisi, depremde ağır hasar aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda ve VGM koordinesinde, deprem sonrası ivedilikle başlatılan ihya çalışmalarında, yapının depremsellik etkileri dikkate alınarak gelecekte oluşabilecek sarsıntılarda benzer hasarların önlenmesi amacıyla titiz bir süreç izlendi ve çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi.

- "BİR MEDENİYETİN YENİDEN AYAĞA KALKIŞININ SESİ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Habib-i Neccar Camisi'nde yeniden yankılanacak ezan sesi, sadece bir şehrin değil, bir medeniyetin yeniden ayağa kalkışının sesidir." ifadesini kullandı.

Ersoy, Türk milletinin her felaketin ardından dünyada eşi benzeri görülmeyen bir dayanışma ruhu sergileyerek yeniden ayağa kalkmayı başardığını vurguladı.

Depremde zarar gören kültürel mirasın yeniden inşası için yoğun çaba harcadıklarını belirten Ersoy, bu kapsamda Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar'ın da önemli projelerden biri olduğunu aktardı.

Bakan Ersoy, VGM'ye ve ilgili kurumlara emeklerinden dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Camimizdeki hasarların giderilmesi için orijinal mimari dokusuna zarar verilmeden, güncel mühendislik teknikleriyle onarım işlemleri gerçekleştirildi. Özellikle zemin döşemeleri orijinal malzemelere uygun olarak yenilendi, yalıtım ve temel iyileştirmeler yapıldı. Caminin kubbesi aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi. Minaresi özgün dokusuyla ayağa kaldırıldı. Mihrap, iç süslemeler ve kalem işleri, geleneksel Türk-İslam sanatının zarafetiyle yeniden hayat buldu. Avlusu, şadırvanı ve çevre düzenlemesiyle birlikte adeta caminin ruhunu yeniden ayağa kaldırdık. Zeminden kubbeye, kalem işinden taş örgüsüne kadar her müdahalede özgünlüğe, sadakate ve estetiğe özen gösterdik."

Caminin yüzyıllardır inancın ve adaletin simgesi olduğunu dile getiren Ersoy, bundan sonra da dirilişin ve kardeşliğin sembolü olarak varlığını sürdüreceğini bildirdi.

- KUBBEDE 1450 TON YÜK AZALTILDI

Depremde tamamen yıkılan alanların yeniden ihyasında, kubbe yapısının statik hesaplar sonucunda ahşap karkas üzeri bağdadi sıva yöntemiyle 1450 ton yükü azaltılmış şekilde inşa edildi.

Eserde, 10 bin beden taşı kültür molozu içerisinden sınıflandırılarak ayrıştırıldı ve yapıda tekrar değerlendirildi. Afet Kazı Başkanlığı tarafından kurtarılan ve müzede emanete alınan 181 parça mimari eleman, teslim alınarak yapıya özgün yerlerinde kazandırıldı. Kültür molozu içinden ayrıştırılan mermer, madeni eser ve ahşap malzemelerden 400 parça, minberde özgün biçimde tekrar kullanıldı.

Son olarak kalem işleri yapılan Habib-i Neccar Camisi'nin aralık ayı içerisinde yeniden ibadete ve ziyarete açılması planlanıyor.