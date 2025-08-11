İSTANBUL 32°C / 22°C
11 Ağustos 2025 Pazartesi
Depremde yıkılan binadan karot örneği alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevlilerince karot numunesi alındı.

AA11 Ağustos 2025 Pazartesi 13:07 - Güncelleme:
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Camikebir Mahallesi'ndeki kaymakamlığın karşısında bulunan ve depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında inceleme yaptı.

Ekipler, yapının kiriş ve kolonlarından karot örneği aldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde 3 katlı bina yıkılmış, enkazda kalan 4 kişi arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılmıştı. Kurtarılanlar arasında bulunan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

