İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2025 Cumartesi / 3 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,3022
  • EURO
    44,957
  • ALTIN
    4148.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek hizmete alındı
Güncel

Depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek hizmete alındı

Düzce'de 2022 yılında meydana gelen deprem sonrasında ağır hasar alarak yıkılan Bataklıçiftlik köyü cami yeniden inşa edilerek hizmete alındı.

IHA31 Mayıs 2025 Cumartesi 09:10 - Güncelleme:
Depremde yıkılan cami yeniden inşa edilerek hizmete alındı
ABONE OL

Düzce'de 2 yıl önce meydana gelen depremin ardından ağır hasar alarak yıkılan 22 camiden birisi olan Bataklıçiftlik köyü cami düzenlenen açılış programı ile hizmete açıldı.

Düzce Valisi Selçuk Aslan ile Düzce Milletvekili Ercan Öztürk'ün de katıldığı açılış programında caminin yapılmasına destek veren hayırsever vatandaşlara teşekkür edildi.

Açılışta konuşan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, "23 Kasım Düzce Depremi'nde aldığı ağır hasar sonucu yeniden inşa edilen Bataklıçiftlik Köyü Cami'nin açılışını gerçekleştirdik. Her harcında bir dua, her taşında bir umut olan bu mabedin inşasına destek veren tüm hayırseverlerimizin, Rabb'im niyetlerini kabul, emeklerini makbul eylesin. Bataklıçiftlikli kardeşlerimizin gönül dünyasına ışık olacak camimiz hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karşıdan karşıya geçen kadına önce çarptı sonra kaçtı! İşte saniye saniye o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.