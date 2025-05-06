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Depremde yıkılmıştı... Zey köyü yeniden doğdu

6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Adıyaman'ın Zey köyü, yeniden inşa edilerek ayağa kaldırıldı. Bakan Murat Kurum, köyün son halini kamuoyuyla paylaştı.

AA6 Mayıs 2025 Salı 13:36 - Güncelleme:
Depremde yıkılmıştı... Zey köyü yeniden doğdu
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve yeniden inşa edilen Adıyaman'ın Zey köyünün görüntülerini paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce, köy, zemin etüdü sonrası belirlenen kayalık bölgedeki 135 dönümlük alanda yeniden inşa edildi.

Projelendirilen 107 köy evinin hepsi tamamlandı ve 87 köy evinde yaşam başladı.

Bakan Murat Kurum da sosyal medya hesabından, yeniden inşa edilen köy evlerine yerleşen depremzedelerin görüntülerini "Hayallerin ötesini inşa etmeye devam..." mesajıyla paylaştı.

Görüntülerde yer alan proje sorumlusu Servet Yılmaz, 3+1 olarak projelendirilen her ev için 750 metrekare parsel alan tahsis edildiğini belirtti.

Ekiplerin zemin sınıfı taşıma gücü yüksek yerleri seçtiğini kaydeden Yılmaz, "Kaya üzerine konutlar yerleştirildi. Statik hesaplar ona göre yapıldı. 45 santimlik radye temel yapıldı. O yüzden herkesin içi rahat. Ada içi yollar, kaldırımlar, ibadet alanları, sosyal tesis alanları, 100 metreküplük yeni içme suyu deposu yapıldı. Ada dışı elektrik, kanalizasyon, içme suyu altyapılarının hepsi bitti. Şu anda köyümüzde hiçbir problem yok." bilgisini verdi.

Muhtar İsrafil Ay ise yıkılan köyün ardından bu kadar modern konutların yapılabileceğine ihtimal vermediklerini dile getirerek, "İlk başlarda insanların 'Bu evler yapılmaz. Buralar dağ, tepe, buralarda su olmaz, biz hayvanlarımızı otlatıyoruz.' gibi düşünceleri vardı. Böyle mükemmel bir köy olacağı kimsenin hayalinde dahi değildi." ifadelerini kullandı.

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