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Depremden 15 saat sonra enkazdan kurtarıldı

İzmir'de meydana gelen depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, Yılmaz Erbek Apartmanı'nda 53 yaşındaki Fadime Tolu, enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye sevk edildi.

IHA31 Ekim 2020 Cumartesi 07:02 - Güncelleme: 31 Ekim 2020 Cumartesi 07:05
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İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, 53 yaşındaki Fadime Tolu, yaklaşık 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar açıklarındaki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, Fadime Tolu'ya ulaşmayı başardı.

53 yaşındaki Tolu, yaralı olarak enkazdan çıkarılarak Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tolu'nun sedyeyle ambulansa götürüldüğü sırada oğlunun seslenerek "annem dayan buradayım" demesi dikkati çekti.

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