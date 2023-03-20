İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2023 Pazartesi / 28 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0147
  • EURO
    20,2655
  • ALTIN
    1217.04
  • BIST100
    5067.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremden 43 gün sonra gelen iftira! İçişleri'nden İsmail Saymaz'a ses kaydıyla yalanlama
Güncel

Depremden 43 gün sonra gelen iftira! İçişleri'nden İsmail Saymaz'a ses kaydıyla yalanlama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, muhalif gazeteci İsmail Saymaz'ın 'AFAD depremden 36 saat sonra TSK'dan yardım istedi' iddiasına, depremin ilk anlarında AFAD Acil Durum Merkezi'nden hava aracı talep etmek için yapılan ihbarın ses kaydıyla cevap verdi.

20 Mart 2023 Pazartesi 12:23 - Güncelleme:
Depremden 43 gün sonra gelen iftira! İçişleri'nden İsmail Saymaz'a ses kaydıyla yalanlama
ABONE OL

Muhalif gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki yazısında Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma çalışmalarına katılmadığı iddialarına destek verdi. Saymaz, yazısında AFAD'ın TSK'den 36 saat sonra yardım istediğini ve Hava Kuvvetleri'nin yardımı 5 saat sonra ilettiğini öne sürdü.

ÇATAKLI: DEPREMDEN 43 GÜN SONRA GELEN İFTİRAYA SES KAYDIYLA CEVAP

Saymaz'ın bu iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından AFAD Acil Durum Merkezi'nden yapılan ihbarın ses kaydını paylaşan Çataklı, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" dedi.

AFAD DEPREMİN İLK ANLARINDA YARDIM İSTEDİ

Çataklı'nın paylaştığı ses kaydında görevlinin "Çok büyük bir deprem oldu. Merkez üssü daha çözülemedi. Hatay tarafı diye düşünüyoruz. Şimdi biz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buradaki ekipleri yönlendirmek için hava araçlarımızın görevlendirilmesi gerekiyor. Ona göre bir çalışma yapabilir misiniz?" ifadeleriyle yardım istediği belirlendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.