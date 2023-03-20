Muhalif gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki yazısında Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin arama kurtarma çalışmalarına katılmadığı iddialarına destek verdi. Saymaz, yazısında AFAD'ın TSK'den 36 saat sonra yardım istediğini ve Hava Kuvvetleri'nin yardımı 5 saat sonra ilettiğini öne sürdü.

ÇATAKLI: DEPREMDEN 43 GÜN SONRA GELEN İFTİRAYA SES KAYDIYLA CEVAP

Saymaz'ın bu iddiasına İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan cevap geldi. Sosyal medya hesabından AFAD Acil Durum Merkezi'nden yapılan ihbarın ses kaydını paylaşan Çataklı, "Depremden 43 gün sonra gelen iftiraya, depremin henüz çözümlemesinin bile yapılmadığı ilk dakikalarından bir ses kaydıyla cevap" dedi.

AFAD DEPREMİN İLK ANLARINDA YARDIM İSTEDİ

Çataklı'nın paylaştığı ses kaydında görevlinin "Çok büyük bir deprem oldu. Merkez üssü daha çözülemedi. Hatay tarafı diye düşünüyoruz. Şimdi biz İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa buradaki ekipleri yönlendirmek için hava araçlarımızın görevlendirilmesi gerekiyor. Ona göre bir çalışma yapabilir misiniz?" ifadeleriyle yardım istediği belirlendi.