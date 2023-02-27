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Depremden etkilenen Adana'da 150 cami minaresi ağır hasar aldı

Merkezüssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Adana'da 150 cami minaresi ağır hasar aldı. Hasarlı olan minarelerin kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi.

IHA27 Şubat 2023 Pazartesi 09:45 - Güncelleme:
Depremden etkilenen Adana'da 150 cami minaresi ağır hasar aldı
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Kentteki 1474 camide ise inceleme yapıldı. Yetkililer, 150 cami minaresinde ağır hasar olduğunu tespit etti. Cami çevrelerinde güvenlik önlemi alan ekipler, yaklaşık 1 haftadır kontrollü yıkım işlemine başladı. Depremlerde ağır hasar aldığı belirlenen 67 yıllık Mehmet Nuri Sabuncu Camii de minareleri hasarlı olduğu için ibadete kapatıldı. Hasarlı olan minarelerin tek tek yıkılacağı öğrenildi.

Öte yandan, Orta Doğu'nun en büyük 4'üncü, Türkiye'nin en büyük 2'nci camisi olan Sabancı Merkez Camisi'nde hasar olmadığı öğrenildi.

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