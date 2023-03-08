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Deprem bölgesinde oy verme işlemi! İçişleri Bakanlığı: Çadır ve prefabrik evler adres olabilir

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelerin adres değişikliklerini e-Devlet ya da nüfusmatikler aracılığıyla yapabileceklerini bildirdi.

IHA8 Mart 2023 Çarşamba 10:36 - Güncelleme:
Deprem bölgesinde oy verme işlemi! İçişleri Bakanlığı: Çadır ve prefabrik evler adres olabilir
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Bakanlık tarafından konuyla ilişkin yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesinde yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde bulunan vatandaşlarımızın diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesinin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzede vatandaşlarımız, yerleşmeleri için gösterilen 'karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerler'e nüfus müdürlüklerimiz, e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapabilecektir."

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