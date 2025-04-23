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Depremden kaç il etkilendi? AFAD tek tek duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul'da meydana gelen depremler hakkında yeni bir açıklamada bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir.' denildi.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2025 Çarşamba 14:56 - Güncelleme:
Depremden kaç il etkilendi? AFAD tek tek duyurdu
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İstanbul'da bir saat içerisinde 8 deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden, AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından 7 sarsıntı daha yaşandı. AFAD farklı bir açıklamasında depremden etkilenen illeri sıraladı.

Sarsıntıların en küçüğü İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıklarında 3,4, en büyüğü ise yine Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde oldu.

Saat 12.19'daki 3,9 büyüklüğündeki depremden sonraki sarsıntılar ise sırasıyla saat 12.49'da 6,2, saat 12.51'de 5,9 ile 4,4, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ile 4,9, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde meydana geldi.

DEPREMLERDEN KAÇ İL ETKİLENDİ?

AFAD İstanbul'da meydana gelen depremlerden kaç ilin etkilendiğine ilişkin açıklama yaptı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Bugün saat 12.49'da Marmara Denizi, Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerimizde yoğun şekilde hissedilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) devreye alınmış olup tüm afet grupları temsilcileri AFAD Başkanlık, Afet ve Acil Durum Merkezi'nde toplanmıştır. İlgili kurumlarımız tarafından yapılan saha taramaları ve 112 Acil Çağrı merkezine gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucunda, an itibarıyla, herhangi bir can kaybı ve yıkım ihbarı bulunmamaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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