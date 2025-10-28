Akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 şiddetinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi.

İzmir'de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette yayın yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerasına yansıdı.

Ana deprem sonrası sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği de görüldü.

BURSA'DA DEPREM ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğünde depremin şiddeti Bursa'da güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Bursa'da depremi şiddetli hisseden illerden biri oldu. Yaşanan deprem anı, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Raflardaki malzemelerin yerlere düşmesi, avizelerin korkutucu boyutta sallanması saniye saniye kayda alındı.