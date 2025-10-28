İSTANBUL 19°C / 10°C
Güncel

Depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar

Balıkesir Sındırgı'da 6,1 şiddetinde yaşanan depreme yayın esnasında yakalanan bir platform yayıncısının paniği kameralara yansıdı. Korkuyla masanın altına saklanan yayıncı panikle annesini aradı.

HABER MERKEZİ28 Ekim 2025 Salı 07:19
Depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlar
ABONE OL

Akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 şiddetinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi.

İzmir'de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette yayın yaptığı esnada depreme yakalandı. Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerasına yansıdı.

Ana deprem sonrası sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği de görüldü.

BURSA'DA DEPREM ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğünde depremin şiddeti Bursa'da güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6,1 şiddetindeki deprem çevre illerden de hissedildi. Bursa'da depremi şiddetli hisseden illerden biri oldu. Yaşanan deprem anı, iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Raflardaki malzemelerin yerlere düşmesi, avizelerin korkutucu boyutta sallanması saniye saniye kayda alındı.

Deprem anına ait güvenlik kamerası görüntüleri:

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

