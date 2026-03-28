  • Depreme dayanıksız olduğu tespit edildi: Arnavutköy Merkez Camii yeniden yapılacak
Güncel

Depreme dayanıksız olduğu tespit edildi: Arnavutköy Merkez Camii yeniden yapılacak

İstanbul Arnavutköy'ün simgelerinden biri olan 46 yıllık Merkez Camii, depreme dayanıksız olduğu tespit edildikten sonra yıkılarak yeniden inşa edilecek. Kubbe ve iç bölümlerde söküm çalışmaları başlarken, caminin son hali drone kamerasıyla görüntülendi.

IHA28 Mart 2026 Cumartesi 09:47 - Güncelleme:
Depreme dayanıksız olduğu tespit edildi: Arnavutköy Merkez Camii yeniden yapılacak
İstanbul'un hızla büyüyen ilçelerinden Arnavutköy'de yarım asıra yakın süredir hizmet veren Merkez Camii için kritik bir karar alındı. Deprem risk analizleri sonucunda dayanıksız bulunan tarihi yapı, yıkılarak aynı noktada yeniden inşa edilecek. Söküm çalışmalarının başlamasıyla birlikte ilçe sakinleri, yıllardır ibadet ettikleri camiye duygusal bir veda sürecine girdi.

DEPREME DAYANIKSIZ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 46 yıldır hizmet veren ve ilçenin simgelerinden biri olarak bilinen Arnavutköy Merkez Camii, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılarak yeniden yapılacak. Yıkım öncesi camide söküm çalışmaları başlarken, son görüntüler dron kamerasına yansıdı.

Arnavutköy Merkez'de bulunan ve uzun yıllardır vatandaşların ibadet ettiği Merkez Camii'nde, yapılan incelemelerde depreme karşı riskli olduğu tespit edildi. Bu kapsamda caminin yıkılarak aynı noktada yeniden inşa edilmesine karar verildi.

KUBBE VE İÇ BÖLÜMLERDE SÖKÜM DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Yıkım öncesinde caminin kubbelerinde ve iç bölümünde söküm çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında kubbedeki bazı malzemelerin söküldüğü, bir kısmının ise hala yerinde olduğu görüldü. Söküm sürecine ait görüntüler drone kamerasıyla havadan kaydedildi.

Görüntülerde Arnavutköy'ün sembol yapılarından biri olan caminin yıkım öncesindeki son hali ve devam eden hazırlık çalışmaları yer aldı.

"DAHA GÜZELİ YAPILACAK"

Cami cemaatinden Mustafa Turgut ise çalışmalara ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Daha güzelini yapacaklar, bu nedenle iyi düşünüyoruz. Ben burada cami avlusundaki kuşlara yem atıyorum, bakıyorum. Bu sevaptır, sadakadır. Duygulanmamak elde değil çünkü bu bir eser. Buradan yıkılacak ama daha güzeli yapılacak. Camilerin güzel olması çok önemli. Ben Bursa'da bir camiye gitmiştim, o da çok güzeldi. Bu caminin de çok güzel şekilde yeniden yapılacağına eminim" ifadelerini kullandı.

Yıkım ve yeniden inşa sürecinin tamamlanmasının ardından caminin daha modern ve depreme dayanıklı şekilde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

  • Arnavutköy Merkez Camii
  • cami yıkımı
  • depreme dayanıksız yapı
  • Arnavutköy
  • cami yeniden inşa

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta faciaya ramak kala: Öğrenci servisinin freni boşaldı

Kapat
Video yükleniyor...

