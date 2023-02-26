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Depreme namaz kılarken yakalandılar

Büyük yıkıma neden olan Kahraman merkezli depremlere Kayseri'de namaz kılarken yakalanan vatandaşın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA26 Şubat 2023 Pazar 02:52 - Güncelleme:
Depreme namaz kılarken yakalandılar
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depreme Kayseri'de namaz kılarken yakalanan vatandaşın ayakta durmakta güçlük çektiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, 11 ili etkilerken Kayseri'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Bir fabrika çalışanının namaz kılarken depreme yakalanması da güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bir süre namaz kılmaya devam eden vatandaşın, sarsıntının şiddetlenmesiyle ayakta durmakta güçlük çektiği görülürken o anlar saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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