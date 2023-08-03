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Depremin ardından Antakya'da ki tarihi Uzun Çarşı eski haline dönüyor

Depremin vurduğu Hatay'ın tarihi Uzun Çarşısı'nda esnafın kepenk açmasından sonra vatandaşlar gelerek tekrardan gezmeye ve alışverişlerini yapmaya başladı.

IHA3 Ağustos 2023 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
Depremin ardından Antakya'da ki tarihi Uzun Çarşı eski haline dönüyor
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Depremin vurduğu Hatay'ın tarihi Uzun Çarşısı'nda esnafın kepenk açmasından sonra vatandaşlar gelerek tekrardan gezmeye ve alışverişlerini yapmaya başladı.

Enkaz kent Hatay'da, Antakya'nın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Uzun Çarşı'da esnaf iş yerlerini açarak toparlanma sürecine geçti. Asrın felaketi olan adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkıma uğrayan şehirlerden birisi de Hatay olmuştu. Antakya'nın kalbi olarak nitelendirilen tarihi Uzun Çarşı da depremde ciddi hasar almıştı. Çarşı içerisinde bulunan 2 bin 500 iş yerinden 600'ü yaşanan depremlerde yıkılmıştı. Depremde kapatılan ve hasar gören işyerlerinin tadilatı yapıldıktan sonra tekrardan açıldı. Uzun Çarşı esnafı de kepenklerini açarak çalışmaya başladı.

"ESNAFLAR DÜKKANLARINI AÇIYOR, EKMEĞİMİZİ ÇIKARTABİLİYORUZ ARTIK"

Uzun Çarşıda baharat dükkanı olan Mehmet Tanrısever, "Depremin ilk günlerine göre daha iyi durumda çarşı, insanlar gelmeye başladı. Esnaf dükkanlarını açıyor, az da olsa ekmeğimizi çıkartabiliyoruz artık. Dükkanlarımız açıldı. Uzun Çarşı bölge bölge olarak toparlanmaya başladı. Bizim bulunduğumuz baharatçıların kasapların bulunduğu bölüm restore edildi. Çarşı içerisinde altyapı çalışmaları yapıldı. Bunlar bizim ihtiyaçlarımızı karşılıyor" diye konuştu.

Tarihi Uzun Çarşı'yı gezmeye gelenlerden Yusuf İnan da, "Bir kısmı açılmaya başladı bu iyi bir durum, insanların buraların nasıl olduğunu gelip görmesi lazım. Yavaş yavaş toparlanmaya başlamış, inşallah sonumuz iyi olur" dedi.

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