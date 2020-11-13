Depremin ardından İzmir'e 450 tır yardım gönderildi

AA 13 Kasım 2020 Cuma 11:50 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 11:50

30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde kaybedilen canlar tüm ülkeyi yasa boğdu. Büyük çabalarla yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkaz altından sağ çıkarılanlar ise bir nebze de olsa yüreklere su serpti.

Deprem sonrası ise Türkiye yine tek yürek oldu. Acılara merhem olmak isteyen vatandaşlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle depremzedeler için yardım malzemeleri temin etti. Kısa sürede toplanan yardımlar 7 bölgeden İzmir'e yola çıktı.

İzmir Valiliği de depremin ardından Fuar Kültürpark Alanı'nda bulunan holler ve TCDD 3. Bölge Müdürlüğündeki depoları yardımların toplanma merkezi olarak belirledi.

Türkiye'nin dört bir tarafından tırlarla getirilen yardımlar bu noktalara teslim edilmeye devam ediliyor.



Yardım malzemelerinin dağıtımıyla ilgili çalışmaları, Elazığ depreminde de sorumlu koordinatör kaymakam olarak görev yapan Afyonkarahisar Bayat Kaymakamı Ömer Tekeş ile İzmir Valiliği tarafından görevlendirilen Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği yürütüyor.



500 gönüllünün canla başla çalıştığı depolarda yardım malzemeleri sayılıp istifleniyor. Yiyecek malzemeleri bozulma olasılığına karşı görevli gıda denetçilerince kontrol ediliyor. Gönüllüler tarafından da çadır kentlere ve ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere her gün binlerce gıda kolisi hazırlanıyor.

Gelen ev eşyaları da depremzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen adreslere gönderiliyor. Mobil giyim tırı da tüm gün boyunca çadır kentlerde görev yapıyor. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan giyim mağazasında depremzedeler ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri kıyafetleri ücretsiz alıyor.

- "22 bin gıda kolisi teslim ettik"

Ayni yardımlar ve depo yönetiminden sorumlu koordinatör olarak görev alan kaymakam Ömer Tekeş, AA muhabirine, daha önce de Elazığ depreminde de görev yaptığını belirtti.

İzmirli depremzedelere destek olmak amacıyla görevlendirildiğini vurgulayan Tekeş, şöyle konuştu:

"Depremin yaşandığı ilk günden bu yana kente yaklaşık 450 tır yardım gönderildi. Amacımız Türkiye'nin dört bir yanında kentte gönderilen yardımları en iyi ve hızlı şekilde depremzedelere ulaştırmak. Türkiye, devletiyle ve halkıyla ne kadar güçlü bir ülke olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Diğer depremlerde yaşadıklarımız bizim için büyük bir tecrübe oldu. İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AFAD ve Türk Kızılayının ortak olarak kullandığı Afet Yönetim Sistemi'ni kullanıyoruz. Bu sayede hangi depremzedenin ne kadar yardımlardan faydalandığını anbean takip ediyoruz. Bu da bize yardımların eşit bir şekilde dağıtılmasını gösteriyor. Şimdiye kadar 22 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Mobil giyim tırı sayesinde 3 bin 800 kişiye 40 bine yakın giyim malzemesi desteğinde bulunduk."

Kaymakam Tekeş, ikinci el yardım malzemesini teslim almadıklarını, bu süreçte çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye gönüllülerinde var güçleriyle görev yaptığını sözlerine ekledi.

- "Duygulanmamak elde değil"

İzmir Valiliği tarafından depremzedelere yardımların dağıtılması konusunda görevlendirilen Karabağlar Kaymakamı Öneği de Türk halkının yine tek yürek olduğunu dile getirdi.

Halkın yaralarının sarılması için 24 saat esasına göre görev yaptıklarını vurgulayan Öneği, "Koordinasyon çok iyi ve gelen yardımların dağıtımı konusunda hiçbir problem yaşamıyoruz. Türkiye'nin her bölgesinden destek geldi. Duygulanmamak elde değil. Acımız büyük ancak yardımlaşma konusunda gösterdiğimiz çabalar aziz milletimizin zor durumda neler yapabileceğini bir kez daha göstermiş oldu." diye konuştu.