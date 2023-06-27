Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da çok sayıda binanın yanı sıra kamu hastaneleri de zarar gördü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 24 Mart'ta Hatay'da dört hastanenin temelini attı. Bu hastanelerden 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi rekor bir süre olan 60 günde tamamlanıp 21 Mayıs'ta hizmete başladı.

BAYRAMDAN SONRA AÇILACAK

Temeli atılan bir diğer hastane olan İskenderun Devlet Hastanesi'nde ise inşaat çalışmaları 94'üncü gününde büyük oranda tamamlandı. Çatı kapama işlemi tamamlanan hastanenin tabelası da yerleştirildi. Hastanede 154 yoğun bakım yatağı, 27 ameliyathane, 113 poliklinik, onkoloji merkezi ve kalp damar hastalıkları merkezi bulunacak. Toplamda 600 yataklı olacak hastanenin bayramı izleyen günlerde hizmete açılması planlanıyor.

İLERİ SEVİYE TIBBİ HİZMET

Yine aynı süreç içerisinde temeli atılan Antakya Devlet Hastanesi de kendini göstermeye başladı. Çelik konstrüksiyonla, yatay mimari anlayışına göre inşa edilen hastane kısa bir süre içerisinde hizmete sunulacak. 2 katlı inşa edilen hastanede 400 yatak, 12 ameliyathane, 80 yoğun bakım yatağı, 70 poliklinik, yanık ünitesi ve onkoloji merkezi bulunacak. Hastane, bölge halkı için önemli bir sağlık merkezi olacak.

YÜKSEK TEKNOLOJİ OLACAK

Her iki hastanede de üçüncü basamak sağlık hizmeti verilecek. Bu kapsamda ileri tetkik ve özel tedavi gerektiren hastalıklar için yüksek teknoloji içeren ve eğitim ve araştırma hizmetlerinin verilebileceği altyapıya sahip sağlık kurumları olacak. Yine Hatay'da 200 yataklı Acil Durum Hastanesi ile 1000 yataklı Gülderen Şehir Hastanesinin de çalışmaları devam ediyor.