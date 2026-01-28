İSTANBUL 13°C / 11°C
  Depremin izleri siliniyor: Tarihi Çarşı'da sona doğru
Güncel

Depremin izleri siliniyor: Tarihi Çarşı'da sona doğru

6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Kahramanmaraş Tarihi Kapalı Çarşısı'ndaki restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi.

İHA28 Ocak 2026 Çarşamba 10:16
Depremin izleri siliniyor: Tarihi Çarşı'da sona doğru
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Çarşı'da yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde şehrin tarihi dokusunu yansıtan kapalı çarşıda hasar aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 600 milyon liralık yatırımla gerçekleştirilen restorasyon kapsamında çarşıda bulunan 140 iş yerinde güçlendirme, onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı. Tarihi dokunun korunmasına özen gösterilen çalışmalarda, mimari yapıya uygun şekilde cephe iyileştirmeleri, altyapı yenilemeleri ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi. Restorasyon süreciyle birlikte, Kahramanmaraş'ın önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olan Tarihi Kapalı Çarşı'nın şubat ayında yeniden esnaf ve vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

Çarşı esnaflarından Salih Gündoğdu, "Şuanda güzel çalışma yapılıyor. Az kaldı tahminim Şubat ayında teslim edilebilir" dedi.

Bir diğer esnaf Mesut Balık ise, "Tarihi yapılarımız olduğu için çok emek verildi ve bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. Çarşımızda bir yer daha çıktı. Alcacılar çarşısı vatandaşlar o çarşıyı bilmiyordu o çarşıda faaliyete geçecek" diye konuştu.

Vatandaşlardan Ahmet Ezer, "İnşaatlar bitmek üzere yardımcı olanlardan yapanlardan Allah razı olsun şehrimiz ayağa kalkacak" ifadesini kullandı.

