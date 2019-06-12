ABD ve Japonya'dan sonra Türkiye'de bir ilk olacak

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Depremin karakteristik özellikleri belirlenebilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Küresel Konumlama Uydu Sistemleri cihazlarıyla depremin karakteristik özelliklerinin araştırılacağı belirtildi.

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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, AFAD Ar-Ge çalışmaları kapsamında, ABD ve Japonya'daki çalışmalara paralel şekilde Türkiye'de de bir ilki gerçekleştirerek Küresel Konumlama Uydu Sistemleri cihazlarıyla depremin karakteristik özelliklerini belirleyebilecek.

Çalışma kapsamında, bir sonraki adım bu cihazların deprem erken uyarı sistemlerinde kullanılabilirliğini sağlamak olacak.

Türkiye'de, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Türkiye Ulusal Sabit GNSS Ağı-Aktif (TUSAGA-Aktif) Sistemi kapsamında ülke genelinde ve KKTC'de 158 sabit GNSS istasyonuyla 7 gün 24 saat kesintisiz olarak veri toplanıyor.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından araştırmacıların da bulunduğu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen yüksek frekanslı GNSS verileriyle deprem çözümleri yapılması konusundaki araştırma projesi, başkanlığın konuyla ilgili danışmanlığını da yapan Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahadır Aktuğ'un yürütücülüğünde tamamlandı.

TUSAGA-Aktif Ağı istasyonlarına ait verilerin paylaşımından sorumlu ve haritacılık alanındaki köklü kuruluşlarından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle 22 Mayıs'ta yapılan protokol çerçevesinde bu istasyonlardan gelen veriler, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığınca da değerlendirilecek.

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