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Depremin merkez üssü Pazarcık'ta afet konutları yükseliyor

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki iki depremden ilkinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yapılan kalıcı konutlar, FPV dronla görüntülendi.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 11:41 - Güncelleme:
Depremin merkez üssü Pazarcık'ta afet konutları yükseliyor
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde, "Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Elbistan ve Pazarcık'ta yapımı tamamlanan afet konutlarının bir kısmı, teslim edilmek üzere hazırlandı.

Çevre düzenlemesi dahil kısa zamanda oturulabilir hale getirilmesi hedeflenen Pazarcık'taki konutlar, Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince FPV dronla görüntülendi. İnşaat çalışmaları sırasındaki faaliyetlerin bir bölümü de hızlandırılmış çekim tekniğiyle kayıt atlına alındı.

Depremden yoğun olarak etkilenen Pazarcık'ta 3 bin 214 konut yapılacak.

  • Pazarcık konutlar
  • Kahramanmaraş deprem
  • FPV dron görüntüleri

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