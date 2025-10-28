İSTANBUL 19°C / 10°C
Depremin merkez üssünde kuvvetli yağış! Ne kadar sürecek?

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sağanak, çalışmaları olumsuz etkiliyor.

AA28 Ekim 2025 Salı 06:59 - Güncelleme:
Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgede sağanak başladı.

Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekipler, şiddeti giderek artan sağanak altında çalışmakta zorlandı.

Deprem korkusu nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar, sağanaktan korunmak için kafe ve restoran gibi işletmelere sığındı.

Yardım kuruluşları, burada zaman geçiren depremzedelere sıcak içecek ve çorba dağıttı.

Sağanak, ilçede etkisini sürdürüyor.

BALIKESİR VE ÇEVRESİNDE BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Balıkesir ve çevresinde bugün de sağanak yağış etkili olmaya devam edecek.

Hava sıcaklığı en yüksek öğle saatlerinde 24 dereceye çıkacak. En düşük sıcaklık ise 13 derece.

Yarın ve sonraki günler ise Balıkesir'de hava parçalı bulutlu olacak.

