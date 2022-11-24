Depremin üstünden 24 saat geçti, korkusu hala sürüyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen ve birçok ilden hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin üzerinden 24 saat geçti. AFAD ekipleri bölgede çadır kurulumunu sürdürürken vatandaşlara da battaniye dağıtımını devam ettiriyor. Eve gitmeye korkan vatandaşlar, çadırlarda kalmaya başladı. Bazı vatandaşlar ise çocukları ile parklarda uyudu. Çok tedirgin olduklarını söyleyen vatandaşlar, tekrardan deprem olacağı korkusuyla eve gidemediklerini söyledi.

"UYURSAM TEKRAR DEPREME YAKALANACAĞIM DİYE KORKUYORUM"

Ailesi ile parkta kalan Songül Şamurzayeva, "Çok korkuyorum. Ailemle birlikte dışarda kalıyoruz, eve gidemedik. 2 yaşında çocuğum da yanımda. Evde hasar oluştu, her şey kırıldı. Eve girmekten korkuyorum. Uyursam tekrar depreme yakalanacağım diye korkuyorum" dedi.

"DEPREM SIRASINDA PANİK ATAK GEÇİRDİM"

Panik atak hastası olduğunu söyleyen Murat Mercan, "Deprem riski bitene kadar çadırda kalacağım. Annem ve babam evde ancak ben korkudan evde duramadım. 17 Ağustos depremini yaşadığım için bu panik atağı hala üstümde atamadım. Depremde kendimi nasıl dışarıya attığımı bilmiyorum, panik atak geçirmişim ve ailem ambulansa haber vermiş. Allah devletimize zeval vermesin, onlar sayesinde çadırımıza kavuştuk. Hala korkuyorum, uyuyabileceğimi zannetmiyorum. Tekrardan olacakmış gibi hissediyorum. Allah beterinden saklasın" diye konuştu.

"KÖPEĞİMİZİ DE YANIMIZA GETİRDİK"

Uyuyamadığını söyleyen Meryem Özata, "Korkudan eve giremediğimiz için bu gece çadırda kalacağız. Çok sallandık, ara ara yine sallanıyoruz. 4 kişilik bir aileyiz, hepimiz çadırlara geldik. Köpeğimizi de yanımıza getirdik, o da çok korktu. Hala uyuyamıyorum, dünden beri gözüme uyku girmedi" şeklinde konuştu.

"ÇOK KORKTUM, ÇIKAMAYACAĞIZ SANDIM"

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Meliha Özata, "Daha önce deprem hiç yaşamadım. Depreme uykuda yakalandım. Çok korktum, çıkamayacağız sandım" ifadelerini kullandı.

"24 SAAT GEÇTİ, HALA UYUYAMADIK"

Uyuyamadıklarını söyleyen Arife Çoşkun, "Apartmanlarımız ayakta ama eşyalarımızın hepsi yıkıldı. Korkudan evlere giremiyoruz, çadırlarda kalacağız. 24 saat geçti hala uyuyamadık" dedi.

Nebahat Çetin ise "Sallantıyla uyandık. Mobilyalarımızın hepsi devrildi. Kalkıp çıkamadık, sonradan toparladık kendimizi. Eve gitmeye korkuyoruz" diye konuştu.