  Haberler
  • >
  Güncel
  • >
  • Depremin vurduğu Adıyaman'da beyaz örtü altında yeni başlangıç
Güncel

Depremin vurduğu Adıyaman'da beyaz örtü altında yeni başlangıç

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan İndere deprem konutları, kar altında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

3 Ocak 2026 Cumartesi 14:09
Depremin vurduğu Adıyaman'da beyaz örtü altında yeni başlangıç
Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla hasarı gören Adıyaman'da Türkiye'nin en büyük ikinci şantiyesi olan İndere'de konutlar tamamlanarak, hak sahipleri konutlara yerleşti. 6 Şubat tarihinin soğuk ve karlı gecesi saat 04.17'de meydana gelen deprem ile evlerinden olan Adıyamanlı depremzedeler, şimdi yeni yuvalarında o geceyi unutmaya çalışıyor.

İndere bölgesine 16 bin 467 konut, 335 işyeri yapılırken, çeşitli kamu yatırımları yapıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurası çekilen konutlara yerleşen depremzedeler hava sıcaklığının eksi 9'a kadar düştüğü kış günlerinde sıcak yuvalarında yaşıyor.

Kar altında kartpostallık görüntülere sahne olan deprem konutları havadan görüntülendi.

