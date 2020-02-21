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Depremin vurduğu Elazığ'da su 3 ay ücretsiz oldu

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, deprem nedeniyle kent genelinde hiç bir aboneden 3 ay süreyle su ücreti alınmayacağını bildirdi.Başkan Şerifoğulları, elektrik ve doğalgaz şirketinden de böyle bir karar görmek istediklerini sözlerine ekledi.

IHA21 Şubat 2020 Cuma11:15 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 11:15

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da önemli bir açıklama da bulundu. Başkan Şerifoğulları, deprem tarihinden itibaren 3 ay süreyle hiç bir aboneden su tüketim bedeli alınmayacağını söyledi.

Mart ayı içinde belediye meclisinde karar alacaklarını aktaran Başkan Şerifoğulları,"Depremin olduğu 24 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere 3 ay süresince abonelerimizden su tüketim bedeli almayacağız. Sosyal belediyecilik ilkemizle vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya katkı sağlayacak bu müjdeyi hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. Ön ödemeli kartlı su sayacı kullanan abonelerimiz de bu imkandan yararlanacaklar. 3 aylık su tüketim bedelinin Elazığ Belediyesine toplam maliyeti 15 milyon TL’dir. Ama vatandaşımızın canı sağ olsun. Biz elimizden geleni yapacağız"dedi.

Elektrik Doğalgaz şirketi AKSA’danda bu güzelliği, bu yardımı görmek istediklerini beklediklerini belirten Şerifoğulları, kendilerinin vatandaşlardan aldığı desteğin onlara hizmet olarak geri dönmeye devam edeceğini kaydetti.

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