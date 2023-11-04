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Depremin vurduğu Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yarısını aşkını yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'teki ağır hasarlı binaların yüzde 55'i yıkıldı.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 11:22 - Güncelleme:
Depremin vurduğu Gaziantep'te ağır hasarlı binaların yarısını aşkını yıkıldı
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Kentteki yaklaşık 2 milyon 45 bin 505 metreküp hacme sahip 14 bin 364 ağır hasarlı binanın yıkım çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

İhalesinin yapıldığı 14 bin 290 ağır hasarlı binanın yüzde 55'i, geçen süre zarfında yıkılarak 1 milyon 137 bin 388 metreküplük moloz kaldırıldı.

Depremin vurduğu Nurdağı ilçesinde ağır hasarlı binaların yüzde 80'i, İslahiye ilçesinde yüzde 70'i yıkılırken bu oran Şahinbey'de yüzde 42, Şehitkamil'de yüzde 32, Araban'da yüzde 61, Nizip'te yüzde 55, Oğuzeli'nde yüzde 33, Yavuzeli'nde yüzde 54 ve Karkamış'ta yüzde 88'e ulaştı.

"OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER ALIYORUZ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan, AA muhabirine, depremin yıktığı binaların enkazlarını kaldırdıklarını söyledi.

Ağır hasarlı binaların yıkımının hızlı şekilde devam ettiğini anlatan Alan, "İl genelinde ağır hasarlı binaların yüzde 55'inin yıkımı gerçekleştirildi. Ağır hasarlı binaların yıkımı yapılırken sulama ve güvenlik önemleri ve iş güvenliği tedbirleri alınmakta. Yıkım sırasında herhangi can ve mal kaybı olmaması için olağanüstü tedbirler alıyoruz. Arkadaşlarımız mesai gözetmeden yüklenici firmalarla her türlü tedbiri alarak yıkımları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Alan, hedeflerinin en kısa sürede ağır hasarlı yapıların herhangi can ve mal kaybına neden olmadan yıkımlarını kontrollü şekilde gerçekleştirmek olduğunu anlattı.

Geriye kalan ağır hasarlı binaların mahkeme süreçlerinin devam ettiğini ifade eden İl Müdürü Alan, "Vatandaşın direnci var. Umarım önümüzdeki ay içerisinde de kalan yapıların tamamının yıkımını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Alan, ağır hasarlı yapıları olan vatandaşların yıkımların kısa sürede bitmesi için hassasiyet göstermesi gerektiğini belirterek enkazı şehir dışında ayrıştırdıklarını sözlerine ekledi.

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