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Depremin vurduğu İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları başladı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerine başlandı.

AA23 Mayıs 2023 Salı 10:32 - Güncelleme:
Depremin vurduğu İskenderun'da ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları başladı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen İskenderun'da yıkılan ve acil yıkılması gereken binaların, yıkım ve enkaz kaldırma işlemleri tamamlandı.

"YIKIM İŞLEMLERİNİN 4 AYDA BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR"

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde, ilçede ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarına başlandığını söyledi.

İskenderun'da depremde ağır hasar görmüş 3 bin 319 binadan 970'ine yapılan tespitler çerçevesinde itirazların bulunduğunu aktaran Demiryürek, "Geri kalan 2 bin 349 binada 15 bin 482 bağımsız bölümde yaptığımız ihaleler neticesinde yıkım işlemlerine başlamış bulunuyoruz. 9 ayrı bölgede 9 ayrı firma tarafından yıkılması işlemlerinin 4 ayda bitirilmesi hedefleniyor." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde sahada ekiplerin çalışmalarını bir düzen içerisinde sürdürdüğünü belirten Demiryürek, vatandaşlardan can güvenlikleri için yıkım sahalarına girmemelerini istedi.

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