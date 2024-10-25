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  • Depremin yaraları sarılıyor! 29 bin 311 konut hak sahiplerine teslim edilecek
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Depremin yaraları sarılıyor! 29 bin 311 konut hak sahiplerine teslim edilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun yarın kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini bildirdi.

AA25 Ekim 2024 Cuma 21:08 - Güncelleme:
Depremin yaraları sarılıyor! 29 bin 311 konut hak sahiplerine teslim edilecek
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Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremden etkilenen Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis'te yapımı tamamlanan 29 bin 311 deprem konutunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın yapılacak kura töreni ile hak sahibi vatandaşlarla buluşturulacağı belirtildi.

Bugüne kadar teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam 130 bin 565 afet konutunun teslim edilmiş olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni, AFAD YouTube hesapları üzerinden canlı yayımlanacaktır. Kura çekimi sonrasında, kesinleşen sonuçlar e-Devlet Kapısı üzerinde yer alan AFAD sayfasından ilan edilecektir. Devletimizin tüm imkanları ve kurumları ile milletimizin yanında olmaya, afetzede vatandaşlarımız güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturmaya devam ediyoruz."

Deprem konutları hızla tamamlanıyor

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