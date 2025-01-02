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  • Depremin yaraları sarılıyor! 3 bin 621 konut daha teslim edildi: Dünya çapında büyük bir başarı
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Depremin yaraları sarılıyor! 3 bin 621 konut daha teslim edildi: Dünya çapında büyük bir başarı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depmlerinde büyük yıkım yaşayan Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sağlam ve güvenli konutlar inşa ediyor. TOKİ tarafından ilçede yapımı tamamlanan 3 bin 621 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmaları “İşte eser meydanda” notuyla paylaştı.

IHA2 Ocak 2025 Perşembe 21:54 - Güncelleme:
Depremin yaraları sarılıyor! 3 bin 621 konut daha teslim edildi: Dünya çapında büyük bir başarı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır yıkımların yaşandığı kentte yeniden inşa çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar Kahramanmaraş'ta Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 30 bine yakın konut ve iş yeri teslim edildi.

KARAELBİSTAN MAHALLESİ'NDE TÜM KONUTLAR TAMAMLANDI

TOKİ, 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da 7 bin 459 konutun ihalesini tamamlayarak inşasına başladı. Konutlardan 3 bin 621'inin anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. Elbistan'ın Karaelbistan Mahallesi'nde ise ihalesi yapılan 2 bin 365 konutun tamamı tamamlanarak teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, çalışmaları "İşte eser meydanda" notuyla paylaştı.

TOKİ Uzmanı Taha Selvi, Karaelbistan'da çalışmaların 4 etap halinde yürütüldüğünü, konutların yatay mimaride zemin+5'i geçmeyecek şekilde inşa edildiğini belirtti.

"YARIN BURALAR GÜLİSTANLIK OLUR"

Yeni evlerine yerleşen hak sahipleri devletin herkese el uzattığını anlattı. Fadime Doğan, "Sıcak suyumuz hazırdı. Elektriğimiz yanıyordu, ocağımız yanıyordu. Evini anlat deseler ne derim biliyor musun? Çok şükür. Kapımı açtım, sapasağlam. Camdan bakıyorum, yarın buralar yeşillik, güllük gülistanlık olur" diye konuştu.

"DÜNYA ÇAPINDA BÜYÜK BİR BAŞARI"

Nihat Doğan ise konutların kendisine 5 yıldan önce çıkacağını düşünmediğini ama 1 yılda tamamlanınca çok şaşırdıklarını dile getirerek, "İnsanlığın gördüğü en büyük afetlerden biriydi. Vatandaşları bir an önce evlerine yerleştirebilmek için çok hızlı hareket edildi. Bu kadar hızlı olacağını biz tahmin etmiyorduk. 1 yıl içerisinde biz gelip sıfırdan evimize yerleşebiliyorsak bu sadece Türkiye için değil dünya çapında büyük bir başarıdır. Depremle birlikte yıkılan ne kadar hayaller varsa bir yıl içerisinde çıkan evlerle yeniden hayata başlamanın umudu içimizde yeşerdi. Burası bizim umutlarımızın yeniden yeşerdiği, filizlendiği bir yer oldu" dedi.

"İŞTE ESER MEYDANDA; YUVAMIZDA, EVİMİZDE OTURUYORUZ"

Başka bir hak sahibi Tahsin Öztunç ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Atalarımız ne demiş? 'Er kişi odur ki dünyada bıraka bir eser, eseri olmayan kişinin yerinde yeller eser'. İşte eser meydanda. Yuvamızda, evimizde oturuyoruz. Rahatız. Hiçbir kaygımız, sıkıntımız yoktur şükür. Devlet kutsaldır. Devlet zırhtır. Gerçekten burada devlet tecrübesi var. Devlet, herkese şefkatli kollarından uzattı ve uzatıyor. Herkes devlet imkanlarından faydalanıyor.

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