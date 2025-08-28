Depremin yaraları sarılıyor: 347 ahır besicilere teslim edilecek

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kent genelinde 2 bin 200 ahır ve 1638 samanlığın hasar gördüğünü söyledi.

Depremin hemen ardından Tarım ve Orman Bakanlığınca yöredeki besicilere hayvan ve yem hibe desteği verildiğini belirten Ünlüer, yeni ahır yapım projesini kısa sürede hayata geçirdiklerini ifade etti.

"YIL İÇİNDE 537 AHIR HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK"

Teslim edilecek ahır ve verilecek desteklerle besicilerin ülke ekonomisine katkı vermeye devam edeceğini ifade eden Ünlüer, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde kırsal bölgelerimizde büyük hasar yaşandı. Kent genelinde 2 bin 200 ahır ağır hasar aldı. Hak sahibi olan ve talepte bulunan çiftçilerimiz için ahır yapım sürecini başlattık. Bu yıl içinde 537 ahırı yapıp hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz. Hak sahibi olup bizden talepte bulunan tüm çiftçilerimize, üreticilerimize ahırlarını ve samanlıklarını yapacağız. Bunun sözünü verdik."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ziyaretinde üreticilerin kayıplarının telafisi talimatını verdiğini aktaran Ünlüer, "İlimizde 15 bin küçükbaş hayvan, 1967 büyükbaş hayvan üreticilere teslim edildi. Kentimizde hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığınca üretilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla üretime devam edecek." diye konuştu.

Su ürünleri ve arıcılık yapan üreticilerin kayıplarının tamamının karşılandığını hatırlatan Ünlüer, yıl içerisinde 2,5 milyar lira hibe desteğinin çiftçilere aktarılacağını sözlerine ekledi.