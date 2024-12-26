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  • Depremin yaraları sarılıyor! 50 köy evinin anahtarı teslim edildi
Güncel

Depremin yaraları sarılıyor! 50 köy evinin anahtarı teslim edildi

6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen vatandaşlar yeni yuvalarına kavuşmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Osmaniye'de yapımı tamamlanan 50 köy evinin anahtarı hak sahiplerine teslim edildi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 18:02 - Güncelleme:
Depremin yaraları sarılıyor! 50 köy evinin anahtarı teslim edildi
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Vali Erdinç Yılmaz, depremlerden etkilenenler için TOKİ tarafından merkeze bağlı Kazmaca ve Kırmacılı köyüne yaptırılan 50 köy konutu için düzenlenen anahtar teslim törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Yılmaz, yapımı tamamlanan Kazmaca köyünde 25, Kırmacılı köyünde 25 köy konutunun yeni sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

"YAĞMUR DEMEDEN ÇAMUR DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Depremzede vatandaşların mutluluğunu paylaşmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, "İnşallah huzur içinde, sağlık içinde, mutluluk içinde otursunlar. Hak sahibi bütün hemşerilerimize konutlarını teslim edinceye kadar, hızlı bir şekilde, gece demeden gündüz demeden, yağmur demeden çamur demeden çalışıyoruz, çalışacağız. Konutlarımızın hemşerilerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz, hak sahiplerine köy evlerinin anahtarlarını teslim etti.

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