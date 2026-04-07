7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  Depremin yaraları sarılıyor: Ağır hasarlı bina yerle bir edildi
Depremin yaraları sarılıyor: Ağır hasarlı bina yerle bir edildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan ancak mülkiyet sahiplerinin yargıya taşıdığı binaların hukuki süreçleri tamamlandı. Kaymakam Ahmet Fatih Sungur, yargı süreci sona eren tüm yapıların planlanan takvimde yıkılacağını açıkladı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ağır hasarlı raporu verilen ancak yargıya taşınan binaların yıkımı hız kazandı. Hukuki süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte iş makineleri harekete geçti ve ilçedeki tehlikeli yapılar birer birer yıkıldı.

AĞIR HASARLI 6 KATLI BİNA İŞ MAKİNESİYLE YERLE BİR EDİLDİ

İlçede ağır hasarlı raporu verilen ancak mülkiyet sahiplerinin yürütmeyi durdurma talebiyle yargıya taşıdığı binalarla ilgili hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Ağır hasarlı 6 katlı bina iş makinesiyle yıkılırken, enkaz kamyonlarla belirlenen alanlara taşındı.

KAYMAKAM SUNGUR'DAN YIKIM TAKVİMİ AÇIKLAMASI

Doğanşehir Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, yargı süreci sona eren tüm yapıların planlanan takvim dahilinde Malatya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yıkılacağını kaydetti.

  • Doğanşehir yıkım
  • Malatya deprem
  • ağır hasarlı bina
  • 6 Şubat depremi
  • Kaymakam Sungur

