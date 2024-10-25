Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın Hatay'da 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek.

Saat 14.00'te Hatay Gülderen TOKİ şantiye alanında düzenlenecek törende, AFAD merkezi ile birlikte 12 noktaya canlı bağlantı yapılacak.

BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİ FİLMİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi paylaştı. Tamamlanan konutların gösterildiği filmde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla birlikte söylediği "Kardeşlerim, biz bir şeyi yapacağız dersek, yaparız" sözleri de yer aldı.

"Yapacağız dersek, yaparız."



��️ 26 Ekim 2024

�� 14:00

�� Hatay pic.twitter.com/0Ecx5PNn4X — Murat KURUM (@murat_kurum) October 25, 2024

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