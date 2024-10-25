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  • Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 130 bininci konutu teslim edecek
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Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 130 bininci konutu teslim edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da 26 Ekim'de 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170'e yükselecek.

25 Ekim 2024 Cuma 23:07 - Güncelleme:
Depremzedeler yuvalarına kavuşuyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 130 bininci konutu teslim edecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın Hatay'da 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek.

Saat 14.00'te Hatay Gülderen TOKİ şantiye alanında düzenlenecek törende, AFAD merkezi ile birlikte 12 noktaya canlı bağlantı yapılacak.

BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİ FİLMİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi paylaştı. Tamamlanan konutların gösterildiği filmde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla birlikte söylediği "Kardeşlerim, biz bir şeyi yapacağız dersek, yaparız" sözleri de yer aldı.

Konuyla ilgili X bağlantısını siz değerli basın mensuplarımızla paylaşıyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.

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