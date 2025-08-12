İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2025 Salı / 18 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7133
  • EURO
    47,3268
  • ALTIN
    4386.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremin yaraları sarılıyor: Konteyner kurulumu tamamlandı
Güncel

Depremin yaraları sarılıyor: Konteyner kurulumu tamamlandı

Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Alacaatlı köyünde 10 konteynerin kurulumu tamamlandı.

AA12 Ağustos 2025 Salı 11:20 - Güncelleme:
Depremin yaraları sarılıyor: Konteyner kurulumu tamamlandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Alacaatlı köyündeki vatandaşlar için 10 konteynerin kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı ilçemizde depremden en çok etkilenen Alacaatlı köyündeki vatandaşlarımız için konteyner kurulumu, ekiplerimizin aralıksız çalışmalarıyla devam ediyor. 10 konteynerin kurulumu tamamlandı. Yıkık ve ağır hasarlı binası olan vatandaşlarımız için AFAD konteyner kurulumuna devam edecek. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

ÖNERİLEN VİDEO

Çanakkale'de ciğerlerimiz yandı!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.