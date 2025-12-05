Depremin yaraları sarılıyor: Konutlarda geri sayım

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesi Sarayova köyünde depremden etkilenen vatandaşların güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşması için başlatılan projede toplam 27 adet köy konutu yükseliyor. Yetkililerden alınan bilgiye göre, her biri 145 metrekare büyüklüğünde ve 2 katlı olarak projelendirilen konutların inşasında önemli ilerleme kaydedildi. Deprem konutlarının, belirlenen takvim doğrultusunda vatandaşlara teslim edilmesi hedefleniyor. Bölgedeki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte afetzede ailelerin güvenli, dayanıklı ve modern evlerine kavuşacağı bildirildi.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte depremzedelerin güvenli ve modern konutlarına kavuşacağını söyleyen Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, "Hasanbeyli ilçemizin Sarayova köyünde deprem köy evlerimizin inşaat alanındayız, burada 27 konut yapıyoruz. Her bir konutumuz 145 metrekare ve 2 katlı olarak yapılıyor. Projesi çok güzel. Bu konutlarımızdan 19'u inşallah bir ay içinde, kalan 8 konutumuz da 3 ay içinde tamamlanmış olacak. Kıymetli hemşehrilerimizin rahat ve güven içinde oturacakları konutlar ve yeri de çok iyi seçilmiş. Konutlarımız çok sağlam yapılıyor. Bir an evvel bitirip kıymetli hemşehrilerimize teslim etmek istiyoruz. Şimdiden Allah hayırlı uğurlu eylesin inşallah" diye konuştu.