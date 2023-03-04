İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2023 Cumartesi / 12 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremler sırasında OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
Güncel

Depremler sırasında OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerdeki araçlar için muayene süresi, OHAL süresinin bittiği mayıs ayına kadar donduruldu.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 13:07 - Güncelleme:
Depremler sırasında OHAL illerinde bulunan araçların muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, OHAL ilan edilen illerdeki araç muayene işlemlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

Depremler nedeniyle Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da OHAL ilan edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olağanüstü hal ilan edilen illerde yaşayan vatandaşlarımıza ait araçlar ile 6 Şubat tarihinden sonra bu illerde bulunduğu belgelendirilen araçların muayenelerinin geçerlilik süreleri uzatılmıştır. 6 Şubat'tan itibaren olağanüstü hal süresi sonuna kadar dolanların araç muayene işlemleri, olağanüstü hal süresinin sona erdiği tarihten itibaren bir ay sonrasına kadar geçerli sayılacaktır. OHAL süresi bittikten 30 gün sonrasına kadar vatandaşlarımız araçlarını istedikleri yerde muayene ettirebileceklerdir. Bu dönemde muayene yaptırmadığı gerekçesiyle düzenlenen trafik cezaları da iptal edilecektir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.