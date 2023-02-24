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Depremlerde hasar gören demir yollarının onarımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden geçen toplam bin 275 kilometrelik demir yolu hattında büyük hasar meydana geldi. Ekiplerin çalışmasıyla bin 167 kilometrelik hat, onarılarak yeniden ulaşıma açıldı. Kalan bölümde ise çalışmalar sürdürülüyor

IHA24 Şubat 2023 Cuma 17:09 - Güncelleme:
Depremlerde hasar gören demir yollarının onarımı devam ediyor
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Depremin en çok etkilediği ve büyük hasara yol açtığı Adıyaman'da Gölbaşı ilçesinden geçen demir yolu hattındaki raylar kıvırılırken, rayların bağlandığı traversler ise havada asılı kaldı. Suçatı-Gölbaşı arasında yer alan 71 kilometrelik alanda adeta yılan gibi kıvrılan raylar yerlerinden sökülürken, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

"KARDEMİR 60 BİN TON RAY SEVK ETTİ"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki ayrı deprem sonrası tahrip olan demir yollarındaki raylar için Karabük Demir ve Çelik İşletmeleri (KARDEMİR) üretimi hızlandırarak bölgeye ray sevkiyatlarını hızlandırdı. Türkiye'nin ilk ve tek ray üreticisi olan KARDEMİR, tahrip olan demir yollarının yeniden ulaşıma açılması için üretimini hızlandırarak, TCDD ve alt yüklenicileri dahil 60 bin ton demir yolu rayı sevk etti.

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