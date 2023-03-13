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Depremlerin ardından Adana'da eğitim ve öğretime başladı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından 35 gündür kapalı olan okullar, bugün Adana'da eğitim ve öğretime başladı.

IHA13 Mart 2023 Pazartesi 09:49 - Güncelleme:
Depremlerin ardından Adana'da eğitim ve öğretime başladı
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6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremin ardında eğitim ve öğretime ara verilmişti. Adana'da 35 günün ardından eğitim ve öğretim bugün tekrar başladı. Okullarda depremde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenciler sınıflarına girerek derse başladı.

Çocuğunu okula getiren velilerden Canan Bakar, "Tedirginiz çocuklarımızı okula gönderip göndermemek konusunda ama bir şekilde normal hayata dönmek zorundayız. O yüzden bugün geldik okula. Kızım burada, inşallah kötü bir şey yaşanmaz. Kızım heyecanlı, arkadaşlarını, öğretmenini çok özledi. Tabii çocuk olduğu için farkındalığı az, ister istemez biraz tedirginlik yaşıyor" diye konuştu.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Eylül Asya Bakar da, "Arkadaşlarımı çok özledim, okulumu da çok özledim. Okulumu çok seviyorum. Deprem olur diye korkuyorum. Derslerden geri kaldım, bugün çok mutluyum" dedi.

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