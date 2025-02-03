Depremlerle ilgili 1491 davadan 149'u karara bağlandı

Adalet Bakanlığının verilerine göre, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında, Cumhuriyet başsavcılıklarınca "deprem suçları soruşturma büroları" oluşturuldu.

Deprem bölgesindeki delil toplama ve inceleme faaliyetleri için mimar, inşaat ve jeoloji mühendislerinden oluşan 984 bilirkişi görevlendirildi.

Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar sonucunda 1491 dava açıldı. Mahkemelerce karara bağlanan 149 davada 189 sanık çeşitli sürelerde hapis cezasına mahkum edildi, 1342 davada ise 193'ü tutuklu 1850 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

- DEPREM BÖLGESİNDEKİ YARGI TEŞKİLATI GÜÇLENDİRİLDİ

Deprem bölgesindeki adalet hizmetlerinin etkin ve kesintisiz sürdürülmesi amacıyla yargı seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda, vatandaşların hak kaybına uğramaması için depremden etkilenen bölgelerde yargı alanındaki süreler geçici süreliğine durduruldu, icra takibi yapılması bazı istisnalarla yasaklandı.

Yargının iş yükünün artması dikkate alınarak deprem bölgesindeki yargı teşkilatı güçlendirildi. Deprem bölgesinde 654'ü adli, 28'i idari olmak üzere 682 ilk derece mahkemesi kuruldu. Ayrıca 10'u adli, 5'i idari olmak üzere 15 bölge adliye mahkemesi dairesi kuruldu. Deprem bölgesinde görev yapan hakim ve savcı sayısı da artırıldı.

Adalet Bakanlığının 2025 yılı yatırım programında, deprem bölgesinde 21 adliye hizmet binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi ve 82 kamu personel konutu yer alıyor. Halihazırda inşaat aşamasında 8 adliye, 2 ceza infaz kurumu, 2 adli tıp ve 11 kamu personel konutu binası bulunuyor.