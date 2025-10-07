Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra TOKİ tarafından yeni yapılan konutlarına taşınan Koyunlu çiftinin görüntülerini paylaştı.



Bakan Kurum, NSosyal hesabında, depremde evleri yıkılan, TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutlarına taşınan ve devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan Kahramanmaraşlı Mehmet-Hatice Koyunlu çiftinin duygu ve düşüncelerini içeren videoya yer verdi.

Kurum, "Bir yeniden başlama hikayesiydi bu. Biz taş üstüne taş değil umut üstüne hayat inşa ettiğimizi biliyorduk ama bu kadar güzeline vesile olduğumuzu tahmin etmiyorduk. Böyle yüzlerce sevinç için sözümüzü tamamlamaya çok az kaldı." ifadelerini kullandı.

Görüntülerde konuşması aktarılan Mehmet Koyunlu, hayata yeniden büyük bir umutla tutunduklarını anlattı.

Anahtarın verilmesiyle hemen yeni evine göçtüğünü belirten Koyunlu, "Geldim ki; devlet bana villa yapmış. Evin önüne geldim. Bir baktım ki 19 numara. Dünya benim oldu. Onu yaşayan bilir. İçeri girdik ki cennete geldik. Allah devletimize zeval vermesin. O Murat Kurum var ya şimdi buraya gelsin ben koç keseceğim." diye konuştu.

Hastalık nedeniyle hayatını kaybeden kızının çocuğunun da bakımını üstlenen Hatice Koyunlu ise şunları kaydetti:

"O depremler bizi mahvetti. Biz bu eve göçtük. Dünya bizim oldu. Bugünümüze çok şükür. Çok çileler çektik. Allah'ım bize bir musibet verdi ama arkada huzuru da verdi. Sonunda kaderimizde mutluluk da varmış. Hayat görmek de varmış, gün görmek de varmış. Yaşamak da varmış. Çok iyidir evimiz, çok kibardır, güzeldir, kullanışlıdır. Yani içinde huzur da buluyoruz. Rahat da ediyoruz."