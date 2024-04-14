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Depremzede ailelere yeni evleri teslim edilmeye devam ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyamanlı Yücel ailesini diğer depremzede aileler gibi sağlam ve güvenli yeni konutlarına kavuşturduklarını belirterek, 'Vatandaşımızın mutluluğu ve duası en büyük gücümüz. Söz verdiğimiz gibi deprem bölgesinde konutlarımızı teslim etmeye devam ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

AA14 Nisan 2024 Pazar 16:23 - Güncelleme:
Depremzede ailelere yeni evleri teslim edilmeye devam ediliyor
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Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesinde hafta sonu, bayram tatili demeden 7 gün 24 saat sürdürülen çalışmalarla afetzedeleri yeni yuvalarına kavuşturmaya devam ettiklerini vurguladı.

Bu kapsamda, Adıyamanlı Yücel ailesini de diğer depremzede aileler gibi sağlam ve güvenli yeni konutlarına kavuşturduklarını anlatan Özhaseki, "Vatandaşımızın mutluluğu ve duası en büyük gücümüz. Söz verdiğimiz gibi deprem bölgesinde konutlarımızı teslim etmeye devam ediyoruz. Adıyaman'da Yücel ailesi de yeni evlerine kavuştu. Sağlıkla, huzurla ve güvenle otursunlar." ifadelerine yer verdi.

- "ALLAH DEVLETİMİZİN EKSİKLİĞİNİ GÖSTERMESİN"

Yeni evlerine kavuşan Adıyamanlı Mehmet Yücel ise 1 yılda evlerinin teslim edilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"O binaların, aynı anda bu kadar kısa sürede yükseleceğini beklemiyordum. Ancak, evlerimiz söz verildiği gibi 1 yılda teslim edildi. Devletimizin yaptığı evler tartışmasız en güzel ve en sağlam evler oldu. İnsanlar gönül rahatlığıyla oturabiliyor. Ben de gönül rahatlığıyla yatağımda yatabiliyorum. Allah devletimizin eksikliğini göstermesin. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki
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