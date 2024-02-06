İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Şubat 2024 Salı / 27 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5629
  • EURO
    32,8315
  • ALTIN
    1993.83
  • BIST100
    8871.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzede aileye ziyaret eden Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum: Bölgeden elimizi hiç çekmeyeceğiz
Güncel

Depremzede aileye ziyaret eden Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum: Bölgeden elimizi hiç çekmeyeceğiz

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da yaşayan depremzede aileyi evinde ziyaret etti. Burada açıklamada bulunan Kurum, 'Deprem bölgesinden elimizi hiç çekmeyeceğiz.' dedi.

IHA6 Şubat 2024 Salı 16:31 - Güncelleme:
Depremzede aileye ziyaret eden Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Kurum: Bölgeden elimizi hiç çekmeyeceğiz
ABONE OL

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Gaziosmanpaşa'da yaşayan depremzede aileyi ziyaret etti. Hataylı anne Halime Arslan, çocukları Nevrez Emir Arslan ve Osman Efe Arslan ile bir araya gelen Kurum, aileye baş sağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. Kurum, 13 yaşındaki Nevrez Emir'e Real Madrid, 16 yaşındaki Osman Efe'ye de depremde hayatını kaybeden babasının memleketi sebebiyle Trabzonspor forması ve tablet hediye etti.

"DEPREM BÖLGESİNDEN ELİMİZİ HİÇ ÇEKMEYECEĞİZ"

"Deprem bölgesinden elimizi hiç çekmeyeceğiz. 1 Nisan'dan itibaren inşallah depremzedelerin ne ihtiyacı varsa ilgileneceğiz." diyen Kurum'a ziyaretlerinde, eşi Şengül Kurum, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir eşlik etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.