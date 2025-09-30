İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2025 Salı / 8 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5886
  • EURO
    48,8674
  • ALTIN
    5156.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzede çift yeni yuvalarına yerleşti: Adeta ''ikinci baharlarını'' yaşıyorlar
Güncel

Depremzede çift yeni yuvalarına yerleşti: Adeta ''ikinci baharlarını'' yaşıyorlar

Hatay'da depremde evleri yıkılan afetzede aile, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından inşa edilen yeni yuvalarında hayatlarının ikinci baharına başladıklarını söylediler.

IHA30 Eylül 2025 Salı 09:32 - Güncelleme:
Depremzede çift yeni yuvalarına yerleşti: Adeta ''ikinci baharlarını'' yaşıyorlar
ABONE OL

Asrın felaketi Hatay'da binlerce binanın yerle bir olmasına neden olmuş ve adeta Antakya ilçesi yok olmuştu. Depremin hemen ardından bölgede ihya ve inşa çalışmalarına başlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kentin dört bir noktasında inşaatlara başlamış ve kısa sürede konutları teslim etmeye başlamıştı.

Depremden sonra Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarına yerleşen hak sahibi vatandaşlardan Osman-Feryal Okuyan çifti, yeni yuvalarında adeta ikinci baharlarını yaşıyor.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlar olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Feryal Okuyan, konteyner kentte geçen yaşam mücadelesinin ardından sessiz, sakin bir ortamda huzur içerisinde yeniden yuvalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Osman Okuyan ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Antakya'mız çok büyük hizmetlere kavuşuyor, ancak bu kadar olur" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, yapılan TOKİ konutlarına alt ve üstyapı çalışmalarına sunduğu katkıların yanı sıra ulaşım hizmetleriyle de destek sağlıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir eşiği daha geçti! O anlar ilk kez paylaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.