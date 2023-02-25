Depremzede çifte KYK yurdunda nikah kıyıldı

Düğün hazırlığı yapan ve 14 Şubat'a nikah tarihi alan çift, yaşanan afetin ardından bazı yakınlarıyla kente gelerek Kredi Yurtlar Kurumu Nevşehir Öğrenci Yurdu'na yerleşti.

Sezer ve Serper çifti, Nevşehir Belediyesine nikah başvurusunda bulundu. Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından depremzede çift için konakladıkları yurdun kafeteryasında nikah töreni düzenlendi.

Çiftin nikahı Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran tarafından kıyıldı.

İmzaların atılmasının ardından Başkan Savran evlilik cüzdanını teslim ederken, çiftin nikah şahitliğini yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir de çifte Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Savran, gazetecilere, depremin ardından devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini, depremzedelerin yaralarının sarılması için çaba harcandığını belirterek, afet nedeniyle tüm ülkeye başsağlığı diledi.

Nikah masasında buluşan depremzede çiftin, hayatın devam ettiğinin göstergesi olduğunu kaydeden Savran, "Bizler başımıza bir musibet geldiğinde buna sabrederiz. Sabır demek hiçbir şey yapmadan oturmak, susmak değildir. Sabır, olumsuzluğa karşı kararlılıkla mücadele edip, mücadele ruhunu yitirmemektir. İnşallah bu nikah, sabrımızın bir sembolü olur. Geride kalanlar için hayat sürüyor. Umudumuzu yitirmemek gerekiyor." dedi.

Tören, çiftin yakınları ve diğer depremzedelerin tebrikleri kabulünün ardından sona erdi.