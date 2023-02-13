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Depremzede çocuklar camilerde psikososyal destek alıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında Gaziantep'te depremden etkilenen çocukların camilerde psikososyal destek aldığını bildirdi.

AA13 Şubat 2023 Pazartesi 21:47 - Güncelleme:
Depremzede çocuklar camilerde psikososyal destek alıyor
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Gaziantep'te camilerde misafir edilen çocuklara psikososyal destek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Geleceğimiz, ümidimiz çocuklarımızın yüzü hep gülsün diye. Din görevlilerimiz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, deprem bölgesindeki camilerimizde misafir ettiğimiz ailelerin çocuklarına yönelik etkinlikler düzenliyorlar." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş, çocuklara yönelik etkinliklerin fotoğraflarını da paylaştı.

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