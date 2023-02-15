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Depremzede çocuklara 'oyuncak yardımı'

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un deprem bölgesindeki çocuklar için yaptığı ‘Oyuncak yardımı' çağrısına ilçe halkından büyük destek geldi. Oyuncaklar deprem bölgesindeki miniklere ulaştırılıyor.

IHA15 Şubat 2023 Çarşamba 16:31 - Güncelleme:
Depremzede çocuklara 'oyuncak yardımı'
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Türkiye deprem yaralarını el birliğiyle sarmaya devam ediyor. Depremin felaketinin acı yüzünden en fazla nasibini alan çocuklar için Zeytinburnulu vatandaşlara oyuncak yardımı çağrısında bulunan Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a destek yağdı. Yardım kampanyası sonucu toplanan oyuncaklar Gaziantep Nurdağı'ndaki çocuklara ulaşmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnulu hemşehrilerimizden talep ettik, Nurdağı'na oyuncak yağdı. Nurdağı'nın köylerini dolaşıp çocuklarımıza oyuncaklarını teslim ediyoruz. Büyük Zeytinburnu ailemize ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

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