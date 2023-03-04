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Depremzede çocuklara sinema gecesi düzenlendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden, aileleriyle Karabük'e gelen çocuklara yönelik sinema etkinliği gerçekleştirildi.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 20:31 - Güncelleme:
Depremzede çocuklara sinema gecesi düzenlendi
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Valilikten yapılan açıklamada, Karabük'te misafir edilen depremzede ailelerle çocuklarına yönelik kent merkezindeki bir AVM'de, Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Aras Gürel tarafından sinema etkinliği yapıldığı, ardından aileler ve çocuklarla yemek yenildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlem Aras Gürel, çocukların hem fiziksel hem de psikolojik gelişimlerinin yanı sıra yaşadıkları kötü anları unutturmak amacıyla moral ve motivasyon programlarının sürdüğünü bildirdi.

Bu çerçevede depremzede çocukları sinemaya götürdüklerini, yemek yediklerini ve çizgi film izlediklerini kaydeden Gürel, "Birlikte çok keyifli bir gün geçirdik. Misafir ettiğimiz ailelerimle sohbet edip dertleştik. Karabük'te kaldıkları sürece bu desteklerimiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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