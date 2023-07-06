Depremzede kedilere sahip çıkıyor

Onikişubat ilçesi Kuddusi Baba Bulvarı'nda 17 yıldır büfe işletmeciliği yapan Mehmet Özbek, meyan şerbeti satarak geçimini sağlıyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden önce birçok kedi besleyen Özbek, şimdiler de afetin ardından sahipsiz kedilere de sahip çıktı.

17 yıldır esnaf olduğuna değinen Mehmet Özbek, "Burada kendi imkanlarımla depremzede kedilere bakıyorum. Kedilerin mamasını, suyunu veriyorum. Benimle birlikte duyarlı vatandaşlar da yardımcı oluyor. Ben isterim ki duyarlı vatandaşlar depremzede ve sokak hayvanlarına sahip çıksınlar. Sabah saat 06.00'da büfem açılır. Sabahleyin, öğlen saatlerinde ve akşam saatlerinde kedilere 3 öğün mama veriyorum. Sularını değiştiriyorum, su veriyorum. Toplam şuan 15 ile 17 arasında kedi var. Kedilerin yavruları da burada" dedi.

"DEPREM ŞEHİDİ GENCİN KEDİSİNE DE BAKIYORUM"

Kedilerinin hepsinin isminin olduğunu belirten Özbek, "Bir tane çirkinim var, 3 tane yavrusu var. Fındık, Çirkin, Bebiş, Şaşkın ve Sarı var. Hiç unutmuyorum sarı olan kedi, burada deprem şehidi olan genç bir çocuğun kedisiydi ve o kedi 3 gün boyunca enkazın üzerinde yattı. Şuan belki o şehit olan genç gibi bakamasam da kediye elinden geldiğince bakmaya çalışıyorum. Ben burada sokak kedileri olsun, depremde sahiplerini kaybeden kedileri sahiplendim. Buraya gelen vatandaşlarda kedilere mama veriyor. Ben tüm vatandaşların sokak kedilerine sahip çıkmalarını istiyorum" diye konuştu.