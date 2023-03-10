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Depremzede Sağlık Hizmet Hattı'na 98 bin 975 başvuru yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Depremzede Sağlık Hizmet Hattı 'ALO 184'e depremzede ve depremzede yakınlarından 98 bin 975 başvurunun yapıldığını bildirdi.

AA10 Mart 2023 Cuma 13:20 - Güncelleme:
Depremzede Sağlık Hizmet Hattı'na 98 bin 975 başvuru yapıldı
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Koca, sosyal medya hesabından, Sağlık Bakanlığı Depremzede Sağlık Hizmet Hattı "ALO 184"e 9 Mart'a kadar depremzede ve depremzede yakınlarından 98 bin 975 başvurunun olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlk günlerde diğer konuların da talep konusu olduğu başvurularda, sağlıkla ilgili olanların tamamına yakını karşılandı. Depremzede Sağlık Hizmet Hattı ALO 184, muayene, evde bakım, pansuman, ilaç ihtiyacı, aşı, hasta bezi, tıbbi malzeme ve cihaz, gözlük, farklı kuruma sevk, ertelenmiş ameliyatlar, diyaliz ve kemoterapi, ruh sağlığı hizmeti gibi bütün tıbbi ihtiyaçlar için depremzedelerin emrinde."

Afet bölgesinde depremden etkilenen 75 yaş ve üstü büyüklerin Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezinden arandığını bildiren Bakan Koca, 32 bin 723 kişiyle ile görüşüldüğünü, sağlık durumları ve sağlık hizmeti ihtiyaçları hakkında bilgi alındığını, ilaç ve tıbbi yardım taleplerinin karşılandığını kaydetti.

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