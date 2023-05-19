İSTANBUL 17°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mayıs 2023 Cuma / 29 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,811
  • EURO
    21,434
  • ALTIN
    1249.71
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzede sosyal medyadaki hakaretlere karşı Bakan Akar'dan yardım istedi
Güncel

Depremzede sosyal medyadaki hakaretlere karşı Bakan Akar'dan yardım istedi

Kayseri'de depremzede bir seçmenin, 14 Mayıs'ın ardından sosyal medyada kendilerine yönelik söylemlere ilişkin tepkisini dile getirmesi üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, söz konusu söylemlerin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Akar, “Bunlarla ilgili yapılabilecek siyasi, idari ve hukuki ne varsa yaptık, yapacağız. Depremzede kardeşlerimiz müsterih olsun. Merak etmeyin gerekli cevabı alacaklar” dedi.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 15:20 - Güncelleme:
Depremzede sosyal medyadaki hakaretlere karşı Bakan Akar'dan yardım istedi
ABONE OL

Malatyalı depremzede Lütfiye Ayaz, Hunat Camii'nde cuma namazı kılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanına gelerek, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında özellikle sosyal medyada depremzedelere yönelik söylemlere ilişkin tepkisini dile getirdi. Depremin ardından Kayseri'deki bir yurda yerleştirildiğini belirterek, teşekkür eden Ayaz, "Seçimin ardından depremzedelere saldıran söylemler canımızı depremden daha çok yaktı. Bir yaptırım uygulanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, Ayaz'a "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremdeki kayıplarından dolayı başsağlığı dileklerini ileterek, "Depremzedelere yönelik söylemleri hem hukuki hem idari hem siyasi olarak takip ediyoruz. İnsanlık dışı, ahlak dışı ifadeler kullanıldı. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili bakanlarımız, hukukçularımız, diğer yetkililerle birlikte yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili yapılabilecek siyasi, idari ve hukuki ne varsa yaptık, yapacağız. Depremzede kardeşlerimiz müsterih olsun. Merak etmeyin gerekli cevabı alacaklar" diye konuştu.

85 milyon vatandaşı bir ve beraber, kardeş olarak nitelendiren Akar, "Millet olarak büyük bir felaketle karşılaştık. Kardeşlerimizin acısını hep beraber paylaşıyoruz. Her şey normalleşinceye kadar oradaki vatandaşlarımızla beraberiz, depremzede kardeşlerimiz hiçbir zaman yalnız değil. Devlet-millet iş birliğini orada gösterdik, gösteriyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.