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  • Depremzede vatandaş CHP'nin tartışmalı adayı Lütfü Savaş'a isyan etti Bir yıldan beridir neredeydiniz?
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Depremzede vatandaş CHP'nin tartışmalı adayı Lütfü Savaş'a isyan etti Bir yıldan beridir neredeydiniz?

Hatay'da depremzede bir vatandaş, CHP'nin tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'a tepki gösterdi. CHP'li Lütfü Savaş'ın deprem felaketi sonrası kendilerine sahip çıkmadığını söyleyen depremzede kadın, 'Bir yıldan beridir neredeydiniz? Bugün buraya kendin için geldin, ben cenazelerimi gömerken, deprem olduğu zaman neredeydin?' diyerek tepki gösterdi.

2 Mart 2024 Cumartesi 22:32 - Güncelleme:
Depremzede vatandaş CHP'nin tartışmalı adayı Lütfü Savaş'a isyan etti Bir yıldan beridir neredeydiniz?
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CHP'nin kriz ve tartışmaların gölgesinde Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Lütfü Savaş kentte depremzedelerin sert tepkisi ile karşı karşıya kaldı. Lütfü Savaş, seçim çalışması kapsamında, oy istemek için Belen ilçesinde konteyner kente gitti.

"BİR YILDIR, CENAZEMİ GÖMERKEN NEREDEYDİN?"

Depremzede bir kadın CHP'li Lütfü Savaş'ın deprem felaketi sonrası kendilerine sahip çıkmadığını vurgulayarak, "Bir yıldan beridir neredeydiniz? Bugün buraya kendin için geldin, ben cenazelerimi gömerken, deprem olduğu zaman neredeydin?" sözleri ile tepkisini belirtti.

Lütfü Savaş, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde de depremzedeler tarafından protesto edilmişti.

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