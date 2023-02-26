İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2023 Pazar / 6 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8774
  • EURO
    19,9124
  • ALTIN
    1099.08
  • BIST100
    5058.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Depremzede vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Güncel

Depremzede vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için Diyarbakır, Mardin ve Batman'da gıyabi cenaze namazı kılındı

AA26 Şubat 2023 Pazar 17:32 - Güncelleme:
Depremzede vefat edenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
ABONE OL

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda, Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) ile Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 6 Şubat'ta yaşanan, 11 ilin etkilendiği depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua etti.

Alimler ve Medreseler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Özer, 6 Şubat'ta ülkenin 2 büyük depremle sarsıldığını söyledi.

Çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını, mal kaybının da olduğunu dile getiren Özer, depremde hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

- MARDİN

Mardin'de Alimler ve Medreseler Birliği (İttihad-ul Ulema) ile Peygamber Sevdalıları Platformu öncülüğünde düzenlenen program kapsamında merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar depremde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kıldı, dua okudu.

Birlik üyesi Muhammed Arasan, yaşanan depremlerin büyüklüğüne ve etkilerine dikkati çekerek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Arasan, "Kelimelerin anlamını yitirdiği bir yerdeyiz. Bugün taziye günüdür, teselli günüdür, umutları yeniden yeşertme günüdür, kardeşlik ve dayanışma günüdür. Bugün manevi yaralara merhem olmak için cami avlusunda toplandık. Rabbim depremde vefat eden kardeşlerimize rahmet, yaralılara acil şifa ihsan etsin." dedi.

- BATMAN

Batman'da da vatandaşlar Alimler ve Medreseler Birliği öncülüğünde Şerzan Kurt Parkı'nda bir araya geldi.

Depremlerde 11 ilde yaşamını yitiren vatandaşlar için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından dualar okundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.