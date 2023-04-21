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Depremzededen Davutoğlu'na soğuk duş: Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor

Bayram namazını Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki Fatih Millet Cami'nde kılınan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bir depremzede tepki göstererek, 'Nurdağı'na hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor' dedi.

IHA21 Nisan 2023 Cuma 14:09 - Güncelleme:
Depremzededen Davutoğlu'na soğuk duş: Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bayram namazını kıldı. Fatih Millet Cami'nde bayram namazı kılan Davutoğlu, burada vatandaşlarla bayramlaştı. Bazı depremzedeler Davutoğlu'na ilgi gösterirken, bir depremzede ise tepki gösterdi. İsmini vermek istemeyen bir depremzede, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun, HDP'nin de destek verdiği Millet İttifakı'nda yer almasına anlam veremediklerini ifade ederek, "Ahmet Davutoğlu, Nurdağı'na gelmiş. Hoş gelmiş ama yanlış yere gidiyor. Nereye gittiği bilmiyor. Biz bu adamdan böyle bir şey ummuyorduk. Nereye gidiyor belli değil. Yakıştıramadık" diyerek tepki gösterdi.

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